أمين "أسر الشهداء والمصابين": توفير كافة مسارح الدولة مقابل 50 جنيها سنويا

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن إجمالى عدد المستفيدين من خدمات المجلس حاليا نحو 6 آلاف مصاب جزئى وكلى وأسر شهداء، مشيرًا إلى توقيع عدد من البرتوكولات مع الوزارات المعنية لتقديم خدمات افضل، ومنها وزارة الثقافة وبموجبه توفر كافه مسارح الدولة لأسر الشهداء والمصابين مقابل اشتراك 50 جنيها سنويا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال مناقشة مشروع موازنة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين للعام المالى 2023/2024.

وأضاف "خطاب" أنه تم توقيع بروتوكول أيضا مع أكاديمية ناصر العسكرية بمقتضاه يحصل المصابين وأسر الشهداء على دورات تدريبية مجانا، فضلا عن تنظيم رحلات صيفية وشتوية مع وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تكريمهم بالمحافظات.

وتابع أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن هناك 4 آلاف و200 وظيفة أقرها جهاز التنظيم والادارة لتوظيف أسر المصابين والشهداء، مشيرا إلى استفادة 48 مصاب عجز كلى بالشقق وباقى 14 شقة موزعة على مستوى المحافظات واجتماع مجلس الادارة السابق أقر توزيعها على أسر الشهداء.

وحول الوضع التنظيمى داخل المجلس، أوضح أشرف الخطيب أن إجمالى الموظفين بالمجلس نحو 96 موظفا، ولديها 9 مكاتب على مستوى المحافظات.