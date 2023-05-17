انت الان تتابع خبر البرلمان يتم التصويت على قانون "التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ورد لـ الخليج 365، أنه "تم التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ27 برئاسة النائب الاول لرئيس المـجـلـس محسن المندلاوي والتي خصصت لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.



وفي الجلسة السابقة (26) والتي عقدت الاربعاء الماضي، صوت مجلس النواب على جزء من فقرات قانون الضمان الاجتماعي، إذ إن عدد الفقرات المصوت عليها بلغت 35 فقرة فقط.