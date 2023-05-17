انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته الى السبت المُقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أنه "تم رفع الجلسة إلى يوم السبت المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ27 برئاسة النائب الاول لرئيس المـجـلـس محسن المندلاوي والتي خصصت لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.



وخلال الجلسة، أتم البرلمان، التصويت على قانون "التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال" بشكل كامل.