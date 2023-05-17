انت الان تتابع خبر بعد التصويت عليه.. الكشف عن اهم بنود قانون "الضمان الاجتماعي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير"وصف قانون (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) المصوت عليه في جلسة اليوم، بأحد ابرز القوانين التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم اسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام".

وأشار الى، ان "القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه اكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال اضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، واضافة الخدمة العُمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين .

وأضاف، انه "كما سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد، مع امكان اي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري، كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي الى الخلف ( الورثة ) عند وفاة المتقاعد، وايضا منح مخصصات غلاء معيشة سنويا وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء .

واكد المندلاوي، انه "سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب اكبر في القانون الجديدة حيث منح امتيازات واسعة لها منها اجازة الحمل والوضع وتتمتع براتب تام اضافة الى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم ".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ27 برئاسة النائب الاول لرئيس المـجـلـس محسن المندلاوي والتي خصصت لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وخلال الجلسة، أتم البرلمان، التصويت على قانون "التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال" بشكل كامل.

