شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب: مصر تدخل مرحلة جديدة للخدمات اللوجستية بخدمات الوقود للسفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن مصر تخطو خطوات غير مسبوقة وتبدأ مرحلة جديدة فى مجال تقديم الخدمات اللوجستية والقيمة المضافة بقناة السويس والموانئ المصرية بشكل عام مع التطوير الذى تشهده وذلك بعد منح رخص تموين السفن بالوقود بالشراكة مع شركات مصرية وعالمية وهو ما يحقق فوائد وعوائد اقتصادية ضخمة للاقتصاد المصرى وذلك بعد تسليم مصر أول رخصة لتموين السفن بالوقود فى قناة السويس وهى بداية لسلسلة جديدة من خطوات تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية وقناة السويس.

وقال حسام عوض الله فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن منح الرخصة الأولى فى مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة ' بمنح شركة مينرفا العالمية Minerva Group " اول رخصة والتى تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد تمثل بداية مرحلة وجاءت بعد استعدادات كبيرة بعد أن كانت السفن تقوم بالتمون بالوقود قبل أو بعد دخولها إلى القناة وهو ما يحقق سمعة كبيرة لمصر.

وأشار رئيس طاقة النواب إلى أن مثل هذه الخطوة مهمة لمصر لتحقيق عدد من الأهداف منها مساعدة مصر على التحول كمركز إقليمى للطاقة وتحقيق استراتيجية مصر للتحول لمركز إقليمى للطاقة .

وأضاف عوض الله أن اللجنة القومية لإقامة المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن والمشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية طرحت على الشركات العالمية ٤ رخص منها اثنين موانئ على البحر الأحمر ومثلهما بالبحر المتوسط وهو ما يضاف لسمعة مصر عالميا فى مجال الطاقة والتحول لتعظيم عائدات الموانئ من خلال أنشطة الشحن والتفريغ والتموين بالوقود .

وأوضح عوض الله أن شركة نيرفانا احدى شركات مجموعة "Mercuria" العالمية المتخصصة فى مجالات إمدادات الوقود والسلع حول العالم وفى مجالات تموين السفن وحلول الاقتصاد منخفض الكربون.

وأشار عوض الله إلى أن هناك خطوات مهمة وسريعة لتشجيع الاستثمار منها انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمرة الأولى والقرارات المهمة التى اتخذها، والتى تعكس حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات وخطوات جادة وسريعة لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلى والأجنبى، تذليل العقبات والتحديات التى تواجه زيادة الاستثمارات خاصة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبية.