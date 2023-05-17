شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان للنواب: الإسراع بصرف الأسمدة وتوعية المزارعين بـ"كارت الفلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بمكتبه اليوم، الأربعاء، وتناول اللقاء العديد من القضايا والمطالب والمشاكل الجماهيرية، والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة.

ومن أبرز الموضوعات التى تم طرحها باللقاء، الإسراع بصرف الأسمدة لمزارعى محصول القصب، مع تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية " كارت ألفلاح "، وأيضًا تحقيق الرقابة المطلوبة على المخابز البلدية، ومحلات الجزارة، بالإضافة إلى العمل على تشغيل مراكز الغسيل الكلوى بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية، فضلًا عن تكثيف حملات رفع الإشغالات بالأسواق، وخاصة بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو.

وأكد محافظ أسوان، أن ثمار المشروعات الجارية ستحقق طفرة غير مسبوقة فى تحسين مستوى وجودة الحياة والمعيشة للمواطن الأسوانى، وذلك فى ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد ألفتاح السيسى، وتوجيهاته بإنجاز عدد من المشروعات المتعددة فى مختلف المجالات والقطاعات سواء المتعلقة بالإحلال والتجديد للبنية التحتية، والتطوير والتجميل والتحديث، وهو الذى يتوازى مع مشروعات المبادرات الرئاسية " حياة كريمة "، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى مشروعات تحيا مصر، وكذا الخطة الإستثمارية الموحدة، علأوة على التوسع فى جذب الإستثمارات.

وأشار عطية، إلى ضرورة تكثيف توعية المزارعيين بأهمية الدخول فى منظومة " كارت ألفلاح " للحصول على المزايا العديدة، وخاصة الكميات المخصصة لهم من الأسمدة الكيمأوية، مؤكدًا أهمية وعى المواطن فى التعامل مع ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية فى ظل الإجراءات التى قامت بها المحافظة بالتنسيق مع وزارات التموين والزراعة بصرف المقررات المخصصة للمربين من الردة الخشنة طبقًا لقرار وزير التموين فى هذا الشأن.