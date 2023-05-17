شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب وهبة: قرارات «الأعلى للاستثمار» تجلب المزيد من الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب وهبة، رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، بعثت برسالة واضحة بأن الدولة حريصة وجادة على تذليل العقبات والتحديات التى تواجه زيادة الاستثمارات وخاصة فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلى والأجنبي.

وأوضح وهبة، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه القرارت القوية ستسهم فى دفع المزيد من الاستثمارات لمصر لإنتعاش الاقتصاد وزيادة دعم المستثمرين ورفع معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ، مع تحقيق تطور اقتصادى شامل، مؤكدا على أهميتها فى ظل الظروف والأوضاع العالمية والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بالشيوخ، أن الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار ليست الخطوة الأولى التى اتخذتها القيادة السياسية لتحسين البيئة الاستثمارية، ومضاعفة استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية خلق مقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات.

وذكر وهبة، أن قرارات الـ22 الصادرة عن اجتماع المجلس، أمس، تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ وخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة.

ولفت النائب إلى أن القرارات ستسهل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتقدم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة وقطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير، بجانب أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية للمصانع وتعديل بعض إجراءاتها للتيسير على المصنعين سيكون له دور كبير فى سرعة دوران عجلة الصناعة والإنتاج بشكل أكبر.