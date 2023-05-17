شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تقر 55.6 مليون جنيه بموازنة "القومى لرعاية الشهداء" لعام 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، مشروع موازنة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين للعام المالى 2023/2024، بإجمالي 55 مليونا و643 ألفا مقابل 53 مليونا و829 ألف العام المالى الجاري.

من جانبه قال اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، خلال الاجتماع إن إجمالى عدد المستفيدين من خدمات المجلس حاليا نحو 6 آلاف مصاب جزئى وكلى وأسر شهداء، مشيرًا إلى توقيع عدد من البرتوكولات مع الوزارات المعنية لتقديم خدمات افضل، ومنها وزارة الثقافة وبموجبه توفر جميع مسارح الدولة لأسر الشهداء والمصابين مقابل اشتراك 50 جنيها سنويا.

وأضاف الخطيب، أنه تم توقيع بروتوكول أيضا مع أكاديمية ناصر العسكرية بمقتضاه يحصل المصابين وأسر الشهداء على دورات تدريبية مجانا، فضلا عن تنظيم رحلات صيفية وشتوية مع وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تكريمهم.