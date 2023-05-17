شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المكتب السياسى لحزب التجمع: الحوار الوطنى لا يقدم عناوين ولكن حلول وآليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف فياض عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، أنه تم مناقشة محورين مهمين فى الحوار الوطنى، وهما الحماية الاجتماعية والسياحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سى": "نحن فى حزب التجمع نرى العدالة الاجتماعية بشكل أشمل، لأنها تعنى حصول جميع المواطنين على كافة الخدمات بشكل عادل بصرف النظر عن الطبقات، وكانت آخر المعدلات المعلنة 30 %، ولكن بعد زيادة التضخم وزيادة المرتبات كان لابد من المساعدة في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وتابع: "نحن كحزب التجمع أشرنا إلى أهمية دور السياحة والاستثمار السياحى، ونحن صادراتنا السياحية أعلى من المردود الاقتصادى، ولكن لا يتم إدارتها بشكل استثمارى سليم، والمشكلة لدينا في حجم الاستثمارات، ولابد من تنمية وعى المواطنين بأهمية هذا القطاع، وهناك قطاعات سياحية لا تهتم بها مصر مثل السياحة الاستشفائية وسياحة المهرجانات وسياحة الصحارى، ولابد من برامج توعوية للمواطن المصرى".

واوضح: "العناوين موجودة، وأى حد ممكن يقولها، لكن في الحوار الوطنى يتم طرح حلول وشرح آلياتها، ونحن نرى فى التجمع أنه لابد من التركيز على الفئات الفقيرة وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير المعلومات ومساعدتهم في تسويق المنتجات وتوفير المنتجات الخام للصناعات المصرية".