انت الان تتابع خبر في بغداد.. عرض مسرحي باللغة الانجليزية وبنكهة عراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت العاصمة بغداد، أمس الثلاثاء، تقديم عرض مسرحي باللغة الانجليزية على خشبة مسرح الرافدين تحت عنوان (ما حياتنا).



وقدمت جماعة المسرح الانجليزي في العراق بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح عرضها المسرحي وهو من إعداد وإخراج د. صباح سالم جبار/ أستاذ في كلية اللغات بجامعة بغداد وأداء نخبة من طلبة قسم اللغة الانجليزية في كلية اللغات.

وحظي العمل الذي عرض على خشبة مسرح الرافدين بحضور جماهيري من المهتمين بالمسرح الانجليزي والمسرح بصورة عامة وبحضور قنوات فضائية عراقية.

وقدم العمل باللغة الانجليزية ولكن بنكهة ورؤية عراقية لجأت الى تداخل سلس بين اللغة العربية واللغة الانجليزية في الحوارات بين الممثلين وكذلك الحوار المتداخل مع الجمهور.

وحاول مؤلف العمل الإفادة من مبادئ مسرح بريخت ومسرح العبث في تصوير الأحداث والشخصيات مقدما بذلك عملا تراجيديا كوميديا مستندا الى مبدأ البارادويا في المسرح.

وقال مؤلف ومخرج العمل، إن "العرض فرصة لإبراز طاقات الطلبة العراقيين باللغة الانجليزية وقدرتهم على إجراء حوارات مطولة وصعبة باللغة الانجليزية بالإضافة الى إدخال نهج جديد غير مسبوق في تقديم هكذا أعمال في المستقبل".

وكان من بين الحضور المؤلف المسرحي المعروف د. مثال غازي الذي أبدى إعجابه بالعمل، وأكد أنه استمتع بالعرض وبكل ما قدمه الطلبة في محاولتهم الأولى على خشبة المسرح، وأضاف "اشكر مخرج العمل وطلبته على ما قدموه للجمهور الحاضر".

وأدى ادوار العمل: محمد حمزة وعمر ربيع ونور جمال ونور عماد وجمانة محمد وحوراء حسين وهاجر فوزي وعلي نبيل وعلي فاضل ومحمد صادق بالإضافة إلى مجتبى جمال وصادق إبراهيم كانوا خلف الكواليس.