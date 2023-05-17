انت الان تتابع خبر روسيا: الغرب يروج خطة زيلينسكي لـ"السلام" ويرفض غيرها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره البيلاروسي، سيرغي ألينك: "أوروبا لا تخفي موقفها (من مبادرة السلام الصينية بشأن أوكرانيا)، وهو نفسه موقف واشنطن، كل شيء يُنسق هناك، الموقف هو أنه إذا أعلنت روسيا أنها قد تناقش أمراً ما، يصبح هذا الأمر غير جيد، يقولون إن روسيا لا تريد التفاوض بشروط زيلينسكي، وإنه لا يمكن أن يكون هناك أساس آخر للمفاوضات، وإن الخطة الوحيدة التي سيروج لها الغرب هي خطة زيلينسكي المكونة من عشر نقاط".وأضاف أن "الغرب يواصل الترويج لمبادرة زيلينسكي، في الوقت الذي استبعدت فيه القيادة الأوكرانية على المستوى التشريعي إمكانية التفاوض مع روسيا، "لقد قالوا: سنقبل ما يقبله زيلينسكي".

يذكر أن "وزارة الخارجية الصينية نشرت في شهر فبراير الماضي وثيقة مقترحات لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية مكونة من 12 بنداً، تضمنت دعوة لوقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال القتالية، واحترام المصالح المشروعة لجميع الأطراف في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، وتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، وكذلك رفض العقوبات أحادية الجانب دون قرار من مجلس الأمن الدولي".

وفي ديسمبر عام 2022، حث زيلينسكي زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على تأييد فكرته لعقد قمة عالمية للسلام في الشتاء تركز على خطته للسلام "بأكملها أو على بعض النقاط المعينة بشكل خاص".

