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ميسي يدخل على خط انتقال "فيراتي" لريال مدريد

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2023-05-17 | 18:20

ميسي يدخل على خط انتقال "فيراتي" لريال مدريد

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يحلم ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى منافسات خلال الصيف المقبل.
ووفقاً لإذاعة "مونت كارلو"، فإن فيراتي منفتح الآن بشكل كبير على الرحيل من باريس سان جيرمان، خاصة عقب هجوم المشجعين عليه في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن إدارة باريس سان جيرمان لن تعترض طريق رحيل ماركو فيراتي عن حديقة الأمراء.


وأوضحت "مونت كارلو" أن فيراتي غير سعيد بأسلوب تعامل سان جيرمان مع مستقبل ليونيل ميسي، حيث أن اللاعب الإيطالي أراد احتفاظ باريس بالبرغوث بأي ثمن.

وذكرت الإذاعة الفرنسية أن ماركو فيراتي يفكر في العودة إلى إيطاليا، كما يحلم بالانتقال إلى ، لكن الفريق الملكي لا يهتم بالصفقة.

ويركز ريال مدريد على مطاردة جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند، لدعم خط الوسط خلال الصيف المقبل.

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