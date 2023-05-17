انت الان تتابع خبر بعد احتجاز صحفيين بفرانكفورت.. تركيا تستدعي السفير الألماني لديها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المدعي العام في مدينة دارمشتات الألمانية، إن "الشرطة فتشت شقتي صحفيين اثنين يبلغان من العمر 46 و51 عاما في بلدة مورفيلدن-فالدورف في غرب ألمانيا للاشتباه في نشرهما بيانات شخصية خطيرة".

وقال المكتب، إن "المحققين صادروا وسائط تخزين إلكترونية وأجهزة أخرى"، وأضاف أن "الشرطة احتجزت الرجلين، لكنها أطلقت سراحهما لاحقا".



وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن "الشرطة الألمانية داهمت مكتب صحيفة "صباح" التركية اليومية في فرانكفورت، قبل اعتقال الصحفيين".

وقالت الخارجية التركية، إن "الصحفيين اعتُقلا بسبب تغطيتهما لشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، بعد تقدم أحد أعضاء الشبكة بشكوى".

ولم يتسن الوصول لوزارتي الخارجية والداخلية الألمانيتين للحصول على تعليق.

