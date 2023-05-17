دجوكوفيتش يودع بطولة روما للتنس

وحقق رونه البالغ 20 عاما فوزه الثاني تواليا على دجوكوفيتش (35 عاما)، المتوج 6 مرات في روما، بعد أن تغلب عليه في نهائي دورة باريس بيرسي للماسترز 2022.

ورفع رونه الذي يخوض مشاركته الأولى في روما، رصيده إلى 12 فوزا مقابل 3 هزائم هذا الموسم على الأرض الترابية، علما بأنه بلغ النهائي في مونتي كارلو الشهر الماضي قبل أن يتوج بلقبه الرابع في ميونخ.



ويلتقي رونه في نصف نهائي دورة روما مع الفائز من مباراة النرويجي كاسبر رود والأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.