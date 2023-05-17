شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تطالب المحافظين بإعفاء استثمارات الهيئات الشبابية من الرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المحافظين بضرورة إعفاء المشروعات الاستثمارية من الرسوم، وذلك أسوة بدور العبادة .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بحضور مصطفي عبد المعين وكيل وزارة التخطيط، وعدد من قيادات وزارة الشباب .

وعقب الدكتور محمود حسين، علي شكاوي عدد من وكلاء الوزارة من من مبالغة المحافظين في الرسوم المفروضة علي المشروعات الاستثمارية، بأن تلك المشروعات هدفها الأساسي رفع العبء عن ميزانية الدولة في دعم مراكز الشباب، وهو ما يتطلب مرونة أكبر من المحافظين، وعدم التعامل مع تلك المشروعات على أنها مصدر لتنمية مواردهم .

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن القيادة السياسية أعطت ملف الشباب أهمية خاصة وأعطت توجيهات للحكومة بضرورة دعم الشباب، وهو ما يتطلب من المحافظين ضرورة تحقيق الهدف السامي لتلك الهيئات الشبابية للحفاظ علي شبابنا وحمايتهم من براثن الإدمان والأفكار الهدامة.