شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مساعد حزب التجمع: جلوس الجميع على طاولة واحدة بالحوار الوطنى نجاح كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع: "يوم الأحد الماضى كنا أمام لحظة استنفار وطنى، حيث كنا أمام تدشين فكرة الحوار الوطنى والتى كانت عن المحور السياسى"، لافتا إلى أن فكرة الجلوس على طاولة واحدة عليها كل الأطياف الوطنية هو نجاح كبير، ولو لم يكن للحوار هدفا إلا الحوار فقد نجحنا.

وأضاف عبد الناصر قنديل خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أن هذا الحوار أمر لا تمر به الأوطان كل فترات قصيرة، لكن هى لحظات فارقة فى التاريخ، مشيرا إلى أن أمانة الحوار ومجلس أمناؤه تحملوا كثيرا من الأعباء، وكنا أمام ضوابط واضحة لا تفرق بين المشاركين.

وتابع عبد الناصر قنديل: "لم نرى تمييز أو تفريق فى الجلسات، وكان هناك حسم واضح فى إدارة الحوار، وضبط لإيقاعه، حيث ناقشنا 7 قضايا فى 7 لجان نوعية، من القضايا الـ 113".