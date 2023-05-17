شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية رشا كليب بمناقشات الحوار الوطنى: نحتاج لقطاع خاص بالحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية وجود قطاع للحماية الاجتماعية في مصر، يعمل على تنفيذ سياسات جديدة للحماية الاجتماعية في مصر، ويتم مراقبته محاسبته من أجل المواطن المصري.

جاء ذلك فى كلمتها بجلسة العدالة الانتقالية بالحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء مؤكدة على ضرورة إعادة سياسات الحماية الاجتماعية في مصر مع توحيد الجهود المبذولة وتنفيذها بآلية إلزامية.

ولفتت إلى أن هذه السياسات الجديدة تتحقق من خلال إطلاق استراتيجية تنمية شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية من خلال قطاع محدد للحماية الاجتماعية ومن خلاله يتم العمل على تنفذ السياسات ومحاسبة القائمين عليه وفقا للدستور.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.