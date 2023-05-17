فيديو .. ظهور «البرهان» قائد الجيش السوداني وسط مجموعة من القوات البرية

الشارقة - اميمة ياسر - ظهر قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، لأول مرة منذ بدء الأزمة السودانية بين جنود القوات البرية.

وبحسب فيديو متداول على نطاق واسع، لم يتم التثبت من توقيته، التفت مجموعة من جنود القوات البرية حول البرهان، رافعين علامات النصر بإيديهم حوله.

والشهر الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد التي كانت تعاني من توترات في الفترة الأخيرة.

وتشهد البلاد اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع وتخوف من صراع أوسع يهدد الأمن في البلاد.

وأصدر قائد الجيش السوداني، قبل يومين قرارا بإعفاء المدير العام للشرطة، الفريق أول شرطة حقوقي عنان عمر.

وكلّف عبد الفتاح البرهان الفريق شرطة حقوقي خالد محي الدين، بمهام مدير عام قوات الشرطة في السودان.

جاء ذلك بعد يوم من قرار البرهان إعفاء حسين جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي أحمد بدلا عنه.

كما قام البرهان بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.

ونص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة للدعم السريع.