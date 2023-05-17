في السليمانية.. طالباني يستقبل رشيد والكلداني

بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الأربعاء، في السليمانية رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس حركة بابليون ريان الكلداني.

وقالت حركة بابليون في بيان، إن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس حركة بابليون ريان الكلداني فضلا عن وفد حكومي رفيع المستوى، اليوم الاربعاء في مطار السليمانية".

وأضاف البيان أن الوفد جاء "للمشاركة في انطلاق المركز الثقافي العربي الكردي".