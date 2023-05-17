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في السليمانية.. طالباني يستقبل رشيد والكلداني

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بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الأربعاء، في السليمانية رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس حركة بابليون ريان الكلداني.

وقالت حركة بابليون في بيان، إن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس حركة بابليون ريان الكلداني فضلا عن وفد حكومي رفيع المستوى، اليوم الاربعاء في مطار السليمانية".

 

وأضاف البيان أن الوفد جاء "للمشاركة في انطلاق المركز الثقافي العربي الكردي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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