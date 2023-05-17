انت الان تتابع خبر تقرير يكشف عن "تخطيط عسكري مشترك" بشأن إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مسؤولون أميركيون بحسب تقرير لموقع "إكسيوس" الإخباري، أن المقترح الأميركي غير مسبوق وقد يرفع في حال المضي فيه بشكل كبير مستوى التعاون العسكري الأميركي الإسرائيلي.

لكن المسؤولين الإسرائيليين يتعاملون مع المقترح الأميركي بنوع من الشك، ويخشون من أنه محاولة لتقييد يد إسرائيل من اتخاذ أي فعل ضد إيران، خاصة ضد منشآتها النووية، ولا سيما في حال معارضة الولايات المتحدة لذلك، ورد مسؤول أميركي بأن الأمر لا يعني تقييد يد إسرائيل.



وقال مسؤول أميركي آخر إن المقترح الخاص بالتخطيط ليس حول أي نوع من الضربة المشتركة بين أميركا وإسرائيل ضد برنامج إيران النووي.

وجاء طرح الاقتراح، بشكل غير معلن، خلال زيارات المسؤولين العسكريين الأميركيين الكبار إلى إسرائيل وتشمل: زيارة وزير الدفاع، لويد أوستن، وزيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي.

كما تشمل زيارة قائد المنطقة العسكرية الأميركية الوسطة "سنتكوم"، الجنرال إريك كوريلا.