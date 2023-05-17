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ماذا غير انشيلوتي بخطة مدريد لمواجهة السيتي؟.. التشكيلة الأساسية للملكي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456329-638199433433018964.png

2023-05-17 | 20:00

ماذا غير انشيلوتي بخطة مدريد لمواجهة السيتي؟.. التشكيلة الأساسية للملكي

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أعلن المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة الأساسية لفريقه لخوض مواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم ، في إياب نصف نهائي .
وأجرى أنشيلوتي تعديلا واحدا على التشكيلة التي خاضت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في مدريد.

ودفع أنشيلوتي بالمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في التشكيلة الأساسية على حساب الألماني أنطونيو روديغر على الرغم من أن الأخير قدم مباراة كبيرة ونجح في مراقبة مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، وقلل بشكل واضح من خطورته.


وجاءت تشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كامافينغا، ألابا، ميليتاو، وكارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، وفالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو جويس، وكريم بنزيما.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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