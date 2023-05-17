انت الان تتابع خبر أول تعليق روسي على حادثة "باتريوت" في أوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وفق معطيات موثوقة، أنه في يوم أمس الثلاثاء، نتيجة لضربة صاروخية بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية، تدمير محطة رادار، و5 قاذفات لنظام "باتريوت".
وجاء في بيان الوزارة "بحسب معطيات موثوقة، في 16 مايو، نتيجة لضربة صاروخية تم تنفيذها باستخدام صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في كييف".
وأضافت "أصيبت محطة رادار متعددة الوظائف ودمرت بالكامل، بالإضافة إلى 5 قاذفات لنظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت".
وأكد مسؤول عسكري أميركي اليوم الأربعاء، أن أحد أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" التي تم تزويد أوكرانيا بها، تعرض لأضرار لكنه لا يزال يعمل.