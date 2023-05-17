انت الان تتابع خبر أول تعليق روسي على حادثة "باتريوت" في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وفق معطيات موثوقة، أنه في يوم أمس الثلاثاء، نتيجة لضربة صاروخية بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية، تدمير محطة رادار، و5 قاذفات لنظام "باتريوت".

