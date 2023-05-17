شكرا لقرائتكم خبر عن نواب وسياسيون ورجال الإعلام والصحافة في عزاء والدة نائب التنسيقية علاء عصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والسياسيين والاعلاميين علي مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة النائب علاء عصام الجعودى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأمين شباب حزب التجمع، ووالدة اللواء محمد عصام الجعودى.

وكان في مقدمة الحضور كل من المستشار محمود فوزى، أمين عام المجلس الأعلي للإعلام، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطنى، ومصطفي كامل، مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطنى، والدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، كما حضر زكى القاضى عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

كما حضر لتقديم واجب العزاء الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير الخليج 365، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ والكاتب الصحفي عمرو الديب، رئيس تحرير موقع تحيا مصر، والإعلامي يوسف الحسينى، والنائب علاء عابد، والنائب كريم درويش، والنائب أحمد السجينى ،والنائب تيسير مطر، والنائب طارق التهامى، والنائب عبد الوهاب خليل.

كما حضر كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس، والمهندس محمد حمدى رزق، ورجل الأعمال صلاح حواس، وعمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد.

وقدم العزاء لفيف من نواب تنسيقية شباب الأحزاب، منهم عمرو درويش، محمود بدر، وأحمد رمزى، وأحمد فوزى عبد الكريم، وأكمل نجاتى، وأحمد فتحى، وغادة علي، وعلاء مصطفى، ومحمد فريد.

وحضر العزاء عدد من الصحفيين والاعلاميين منهم كامل كامل، ومحمد السيد الشاذلي ومحمد أبو عوض ومحمد صبحى ومحمود فايد ومحمود رمزى وإمام أحمد ومصطفي مسلم ومحمد الشريف.