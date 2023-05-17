النائب أحمد عبد الجواد: نجاح الحوار الوطنى مسئولية تاريخية يتحملها المشاركون

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية وطنية وسياسية يتحملها جميع المشاركون بهِ من أحزاب وقوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة، قائلا: "ونحن فى حزب مستقبل وطن نؤكد دائما أنها مسئولية وطنية مُلقاة على الجميع، والحزب يعتمد بشكل أساسى على الشباب، ونعمل على إنجاح الحوار الوطنى من جانبنا بأن نكون أحد أبرز العوامل الرئيسية فى إنجاح الحوار للخروج به بالشكل اللائق الذى يليق بالدولة المصرية وتوجهاتنا السياسية".

وأوضح، عبد الجواد لـ"الخليج 365"، أن بدء جلسات الحوار الوطنى بهذا المشهد الرائع بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتنوع الحزبى المختلف فى أيديولوجياته وتوجهاته وأفكاره السياسية، فضلا عن طرح ومناقشة القضايا السياسية والمجتمعية والحقوقية بهذا الشكل والتعبير عن الآراء المختلفة داخل اجتماعات اللجان دون خطوط حمراء، هو نجاح للحياة السياسية المصرية، ودليل قاطع على الإرادة الحقيقية للقيادة السياسية للتمهيد لإصلاح سياسى شامل بما يتوافق مع الجمهورية الجديدة، وهذا كله يصب فى صالح الحياة السياسية المصرية والمواطن المصرى.

كما وجه نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإطلاقه هذه الدعوة المهمة والفارقة فى الحياة السياسية المصرية، مُشيرًا إلى أن تلك الدعوة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك رغبة القيادة السياسية فى إحداث إصلاح اقتصادى حقيقى يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.