الموسم الحالي... الكشف عن رحيل 4 نجوم عن "الريدز"

وقال ليفربول في بيان على موقعه "يعلن النادي أن روبرتو فيرمينو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين، سيغادرون عند انتهاء عقودهم هذا الصيف".

وأضاف "سيبدأ الرباعي فصلا جديدا في مسيرته الاحترافية بعد انتهاء موسم 2022-2023، بعد مساعدة الريدز على رفع مجموعة كبيرة من الألقاب".



وتابع "الرباعي لعب دوراً في فوز فريق يورجن كلوب بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، قبل أن يصبحوا ضمن أول فريق للريدز يحصد لقب الدوري الإنجليزي منذ 30 عاماً في موسم 2019-2020".

ونوه البيان "كما فاز الرباعي بلقبين آخرين، وهما كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية خلال الموسم الماضي".

وأتم "ستكون مواجهة أستون فيلا، السبت المقبل، هي آخر مباراة للفريق على ملعبنا في الموسم الحالي، وسيتم تقديم الشكر للرباعي في أنفيلد".