شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": قرارات الرئيس للاستثمار ثورة على البيروقراطية والتحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة، أمس، خلال اجتماعه الأول بعد إعادة التشكيل بحضور ورئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس الحكومة.

ووصف الحزب في بيان له _ اليوم الأربعاء _ القرارات الصادرة عن الاجتماع بأنها ثورة غير مسبوقة بشأن قطاع الاستثمار على غرار ٣٠ يونيو المجيدة التي استعادة مصر، تلك القرارات تعيد مصر للواجهة الاستثمارية وتهدف تهيئة بيئة متكاملة وجاذبة للاستثمار والأعمال فى مصر، وانعكاس لوجود رؤية ثاقبة لدى القيادة السياسية الرامية بأولوية فتح أبواب الاستثمار بكافة أشكاله على أرض مصر.

وقال الحزب، إن تلك القرارات المتكاملة تعكس استجابة الرئيس لأصوات الجادين من المصنعين والمستثمرين والمصدرين، وترسم خارطة استثمارية عظمي تحطم طاغوت البيروقراطية العقيمة التي كانت شبح اسود يعيق كل خطوات الانتاجية لسنوات طويلة.

أضاف أن القرارات الرائدة تضع علي عاتق المستثمرين والحكومة معًا دوراً غاية الأهمية أولها الالتزام والانضباط والمسؤولية للوصول إلى بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتطور اقتصادي شامل، والتزام الحكومة الكامل باتجاه القيادة دون هوادة والابتكار في تجاوز كافة التحديات.

وتابع الحزب، أن تقليص الإجراءات الروتينية وخلق حالة التكامل بين الجهات المعنية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وغيرها من القرارات ستحدث طفرة نوعية في الاستثمار والتنمية.