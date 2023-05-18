شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد بدوى: قرارات "الأعلى للاستثمار" انتعاشة قوية تعيد الروح للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار الأخيرة، رسالة واضحة وقوية تؤكد أهمية الفرص الاستثمارية المصرية كمناخ وبيئة أمنة للاستثمار بمختلف القطاعات، فضلا عن انها انتعاشة قوية تعيد الروح للقطاع من جديد.

وأضاف "بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيبن، أن تلك القرارات تسهم فى القضاء على العقبات والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتتسبب فى هروبهم للخارج، موضحا "تذليل تلك التحديات يساعد على زيادة الاستثمارات بمعدلات كبيرة خاصة بعد ما تشهده المنطقة من صراعات ".

وشدد بدوي على سرعة تنفيذ تلك القرارات التي من شأنها احداث نقلة نوعية فى قطاع الاستثمارات بمختلف أشكالها، خاصة بعد ما عاني المستثمرين من البيروقراطية والتعجيز لعقود تسببت فى هروبهم للخارج.

وأشار عضو مجلس النواب إلي قرار تحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، سيضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، كما أن إنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" يخفض الوقت والجهد ويقصي على البيروقراطية ويبسط الإجراءات. ‏