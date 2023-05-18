شكرا لقرائتكم خبر عن 134 مليار و703 مليون جنيه مساهمة الخزانة بصناديق معاشات موازنة 2024-2023 والان مع تفاصيل الخبر
نور علىالخميس، 18 مايو 2023 02:00 ص
بلغت تقديرات مسـاهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشـات ضـمن إعتمادات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية" في مشـروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲٠٢٤/٢٠٢٣ نحو 134 مليار و703مليون جنيه.
وذكر البيان المالى لمشروع الموازنة المقدم من وزير المالية الى مجلس النواب انه تنفيذا لأحكام المادة رقم (١١١) من القانون رقم (١٤٨) لسـنة ٢٠١٩ تتحمل الخزانة العامة نحو 2.2 مليار و55 مليون جنيه بمشـروع الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي مقابل إسقاط كافة المبالغ على الخزانة العامة لصـالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشـارإليه، وقد تم تقدير مسـاهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشـات ضـمن إعتمادات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية" في مشـروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو 134 مليار و703مليون جنيه كما أنه تم مراعاة إصـدار سندات بمبلغ 67 مليار و352 مليون جنيه بسـعر الفائدة السائد في السـوق ليصـبح المبلغ المخصص لسـداد القسط المستحق للهيئة نحو 202 مليار و55مليون جنيه بزيادة تبلغ نحو 6٪ من الإعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالموازنة المعدلة للسنة المالية 22/23والذي يمثل كافة الإلتزامات المستحقة طرف الخزانة.
ووفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب بلغت الإعتمـادات المقـدرة لاستخدامات الموازنـة العامـة نحـو2و349و4 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو ۲،۹۹۰٫۹ ملیارجنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو ٤٢.4 مليار جنيه وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 1،315.9 مليار جنيه ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وايرادات أخرى والبالغة نحو 1و142و2مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو8و66مليار جنيه، ثم الإقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو ٢،١٤٠ مليار جنيه.
يذكر أن وزير المالية القى أمام مجلس النواب البيان المالى حول مشروع الموازنه العامة للدولة للسنة المالية 23/24 وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوا ب اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية وذلك لاعداد تقرير عنها يعرض على مجلس النواب لمناقشته واقرار الموازنة قبل فض المجلس.
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