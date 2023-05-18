شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية 2023-2024: مصر تتقدم للمركز الـ50 بمجال البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحظى مجال التنمية العمرانية بنصيب كبير فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي 23/2024، وهذا يعود لأهمية هذا القطاع الحيوى الذى يعد من أبرز القطاعات الخدمية والحيوية لارتباطه بشكل مباشر بشريحة عريضة من المواطنين.

ووفقا لخطة التنمية التى استعرضتها الدكتورة هالة السعيد أمام مجلس النواب، فإنه من الـمُستهدف توجيه استثمارات قدرها حوالي 273 مليار جنيه لمجال التنمية العمرانية، بنسبة 16.5% من إجمالي استثمارات الخطة لعام 23/2024.

وتخُص مشروعات الـمياه والصرف الصحي، منها نحو 119 مليار جنيه، والأنشطة العقاريّة 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء 51 مليار جنيه، بنِسَب مُساهمة 44%، و37%، و19% على التوالي. وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 40%، مُقابل نسبة 60% لاستثمارات القطاع الخاص.

وجاء فى الخطة أن الناتج الـمُولّد من أنشطة القطاع، قدّر بنحو 2.15 تريليون جنيه، مُقارنة بنحو 1.77 تريليون جنيه العام السابق، بنسبة زيادة تُناهِز 22%، وأن مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة الـمُتعلّقة بالبنية التحتيّة تفيد تقدّم مصر من الـمركز 100 عام 2014 إلى الـمركز 52 عام 2019، وتتوقّع الخطة التقدّم للمركز 50 عام 2024 في ظل حِرص الدولة على مُواصلة تطوير خدمات الـمرافق العامة.

وأبرز المشروعات العامة الـمُقرّر توفيرها في عام خطة 23/2024 ومنها الانتهاء من تنفيذ 25 محطة مياه شرب، واستكمال تنفيذ 112 محطة أخرى، والانتهاء من 18 محطة مُعالجة مياه صرف صحي واستكمال تنفيذ 168 محطة أخرى للمُعالجة، وتنفيذ 14 مشروعًا للصرف الصحي بالـمُدُن، و15 مشروعًا للصرف الصحي بالريف، مع استكمال تنفيذ 87 محطة بالـمُدُن، و141 محطة بالريف، بالإضافة على إنشاء واستكمال تنفيذ 21 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بالتجمّعات الحضريّة واستكمال تنفيذ 23 مشروعًا لتحلية مياه البحر.