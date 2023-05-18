شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشار حميدتي: مستعدون للقاء البرهان في أي زمان ومكان.. بشرط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مستشار قائد قوات الدعم السريع للشؤون السياسية، يوسف عزت، إن قوات الدعم السريع تسيطر على 90% من مناطق الخرطوم.

واعتبر خلال لقائه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في جوبا، الأربعاء، أن رئيس الجارة الجنوبية "أكثر شخص يتفهم المشكلة السودانية".

كما اعتبر أن الحديث عن استخدام الدعم السريع المواطنين كدروع بشرية "كلام غير منطقي وغير صحيح"، مشيرا إلى أن الدعم السريع شكلت قوة "لحماية المدنيين وممتلكاتهم للحد من عمليات السلب والنهب التي تشهدها أحياء وأسواق الخرطوم".

في المقابل، قال عزت إن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" مستعد للقاء قائد الجيش عبدالفتاح البرهان "في أي زمان ومكان يختاره الوسطاء"، مشترطا وقف إطلاق النار.

وكان المستشار السياسي لحميدتي، قد قال إن قوات الدعم السريع تريد حلا من أجل سلام دائم، مشددًا على أنهم قوة منظمة لا ميليشيا.

كما أضاف، الجمعة، أنهم ليسوا دعاة حرب، موضحًا أن لديهم لجنة مختصة لدراسة الوساطات المختلفة.

واعتبر أنهم يدافعون عن خيارات الشعب السوداني، مشددًا على أن باستطاعتهم الصمود في المعارك لسنوات.

وقال: "قادرون على الصمود أمام الجيش".

يشار إلى أنه بعد أسابيع من القتال الدامي، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي"، استعداده للتفاوض مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، شرط وقف إطلاق النار.

يذكر أنه منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل/نيسان، جرى التوصل إلى عدة هدن لكن جميعها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات.