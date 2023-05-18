شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستهدفات المرحلة الثانية من "حياة كريمة" بخطة 2024-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باهتمام كبير خاصة أنها غيرت وجه الحياة فى القرى والريف، وجاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي 23/2024 لتؤكد ذلك، حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن "حياة كريمة" أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة ونطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين وتكامل الأبعاد التنمويّة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا

وحول المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، والتي تُغطي 52 مركزًا يضُم 1600 قرية بتعداد سُكاني يُناهز 21 مليون نسمة، أشارت السعيد إلى رصد استثمارات مُستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه (كاعتمادات اولية)، لتنفيذ نحو 620 مشروعًا للمياه والصرف الصحي، وتأهيل وتبطين تُرع بطول 1740كم، وإنشاء وتطوير نحو ثلاثة آلاف فصل مدرسي، واستكمال تطوير نحو 66 مُستشفى.

وأكدت الوزيرة خلال استعراض خطة التنمية امام مجلس النواب، أن "حياة كريمة" تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى من البنية الأساسيّة والخدمات العامة وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة.