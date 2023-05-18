شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشار "حميدتي" يؤكد استعدادهم للقاء البرهان في أي زمان ومكان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مستشار قائد "قوات الدعم السريع" للشؤون السياسية، يوسف عزت، إنهم على استعداد للقاء قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أي مكان وزمان، شرط وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن قواتهم "تسيطر على 90% من مناطق الخرطوم" حسب تعبيره.

وخلال لقائه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في جوبا، الأربعاء، اعتبر عزت أن رئيس الجارة الجنوبية "أكثر شخص يتفهم المشكلة السودانية".

كما اعتبر مستشار محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن الحديث عن استخدام "الدعم السريع" المواطنين كدروع بشرية "كلام غير منطقي وغير صحيح".

ولفت عزت إلى أن "الدعم السريع" شكلت قوة "لحماية المدنيين وممتلكاتهم للحد من عمليات السلب والنهب التي تشهدها أحياء وأسواق الخرطوم" وفقًا لقوله.