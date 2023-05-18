شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "غارات الفجر" تُقلق مضاجع الأوكرانيين.. انفجارات في كييف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يأمل الأوكرانيون في ليلة هادئة تمر دون قصف أو غارات، ولكنه يبدو أملا صعب المنال.

آخر تلك الغارات كانت في الساعات الأولى من فجر الخميس، حين دوت إنذارات من غارات جوية صدرت في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.

وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية أنه تم تفعيل تنبيهات الغارات الجوية في العديد من الأقاليم الأوكرانية وفي مدينة كييف صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

وحث رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك المواطنين على عدم تجاهل صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن صاروخ "كينجال" أصاب 5 منصات إطلاق ووحدة رادار منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" في كييف يوم 16 مايو، مما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إنه "وفقًا لبيانات مؤكدة وموثوقة، في 16 مايو/أيار، نتيجة الضربة الجوية بصاروخ "كينجال" الفرط صوتي في مدينة كييف، تم إصابة وتدمير محطة رادار متعددة الوظائف للمنظومة، و5 منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" أمريكية الصنع"، حسب وكالة "تاس" الروسية.

يأتي ذلك بعدما أكد مسؤول أمريكي بوقت سابق الأربعاء أن أحد أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" التي تم تزويد أوكرانيا بها، تعرض لأضرار لكنه لا يزال يعمل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس إن "نظام باتريوت ما زال يعمل"، وإن حجم الضرر الذي تعرض له جراء سقوط مقذوف غير محدد على مسافة قريبة منه، لا يزال موضع تقييم.

من جهته، صرح المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري اغنات لفرانس برس بأنه "لا قلق، كل شيء على ما يرام مع نظام باتريوت"، مضيفًا أن "نظام باتريوت في الخدمة ويعمل وكل شيء على ما يرام".



يذكر أن أوكرانيا أعلنت في منتصف أبريل/ نيسان الماضي أنها تلقت أول أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت، وهو وعد قطعه الرئيس جو بايدن لنظيره فولوديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال زيارة الرئيس الأوكراني لواشنطن.

والثلاثاء، أكد الجيش الروسي أنه دمر نظام باتريوت إثر "ضربة عالية الدقة" بواسطة "صاروخ كينجال فرط صوتي"، بينما زعمت كييف أنها أسقطت 6 صواريخ كينجال، إلا أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نفى الأمر.

يشار إلى أن صواريخ كينجال هي نوع من الأسلحة التي يصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "لا تقهر" لأن سرعتها فرط الصوتية تسمح لها بتجنب أن يتم اعتراضها من قبل غالبية أنظمة الدفاع الجوية.

وكانت أوكرانيا قد طالبت مرارًا بتزويدها منظومة باتريوت الصاروخية لمساعدتها في حماية نفسها من الضربات الروسية.