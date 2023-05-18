شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: زيادة فى مخصصات التعليم والصحة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدوله للسنة المالية 23/24 المقدم إلي مجلس النواب، إن الشهور التسع الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة لتنمو بشكل سنوي بلغ نحو 14.7% و10.5% على التوالي لتصل المخصصات الموجهة لكل قطاع الى 151 مليار جنية والى 93 مليار جنية على التوالي.

وأضاف "معيط" أن هذه المخصصات تعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية في جميع المحافظات.

يشار إلي أن بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الإستثمارات” والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا “

"سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها