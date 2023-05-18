تعرف على الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة المصرية بشأن متابعة دخول الوافدين من السودان

كشفت نانسي الجندي، رئيسة إدارة المعامل بوزارة الصحة، عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بشأن متابعة دخول الوافدين من السودان.



وقالت "نانسي الجندي" في حوارها عبر الإنترنت ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، "المعامل المركزية تعتبر ذراع قوي من أذرع الطب الوقائي في مصر، وتقوم بمتابعة الجنسيات التي تدخل إلى مصر عبر المنافذ المختلفة".

وأضافت "دور المعامل المركزية ليس جديدًا ولكن تعاظم هذا الدور مع بداية أزمة كورونا في مصر، وحاليًا من أجل متابعة دخول الوافدين من السودان من أجل متابعة انتشار أي فيروسات منتشرة في القارة الأفريقية حتى لا تنتشر في مصر".

وتابعت "وزارة الصحة توفر كافة الإجراءات لمن يظهر عليه أعراض ومن لديه أي شكوى، والطب الوقائي منتشر على الحدود وأول حاجة نزلت في قطاع الطب الوقائي ويتم عمل عينات عشوائية لمتابعة دخول الوافدين، ولا يوجد أي وباء أو حاجة ظهرت والأمور حتى الآن تحت السيطرة".