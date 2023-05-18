تعرف على جهود الدولة المصرية فى تقديم الخدمات للوافدين من السودان

رصد كريم رجب مراسل "اكسترا نيوز" في أسوان، جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات للوافدين من السودان، من زيادة عبارات إضافية في العمل ومد ساعات عملها، وازدياد عدد الحافلات التي تتوافد على موقف "كركر" الدولي لتصل إلى 40 حافلة بهدف نقل الأسر السودانية خلال الأيام الأخيرة للتسهيل والتيسير من الدولة المصرية بشكل مستمر للأشقاء السودانيين.

وأكد استمرار عمل العيادات المتنقلة في موقف كركر الدولي ووجود خمس عيادات، و توفير الخدمات المختلفة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة نظرا لمشقة الانتقال عليهم بعد ما يزيد عن 1000 كيلو متر، واستمرار عمل المستشفيات في مدينة أسوان في استقبال الحالات المختلفة ورفع الدرجة القصوى في هذه المستشفيات، وامدادها بأعداد كبيرة من الكوادر الطبية المتميزة.

وأشار إلى المبادرة التي تقوم بها الدولة المصرية ومنها المبادرة التي أطلقت في قرية وادي كركر وتخصيص 15 منزل في هذه القرية، ومدينة دردرة والتي تستضيف اعداد كبيرة من الأسر السودانية.

وأكد أن الوضع الميداني في الأراضي السودانية يعكس حركة الوافدين إلى الأراضي المصرية نظرا للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن نقابة الأطباء السودانية بأن اعداد القتلى من الميدانين ازداد ليصل إلى حوالى 822 قتيل حتى أمس، وتوافد السودانيين للتقارب الجغرافي والثقافي لذلك مصر البوابة الأقراب للأسر السودانية التي تفر من جحيم المعارك.