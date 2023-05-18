سها جندي: حريصون على حل مشكلة الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

في إطار المتابعة المستمرة للطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة المصريين بالخارج" على استيعاب أبنائنا العائدين من الخارج في الجامعات الخاصة والأهلية.

وأوضحت السفيرة سها جندي، حرص الوزارة على حل مشكلات المصريين بالخارج، مشيرة إلى متابعة الوزارة مراحل تقدم الطلاب المصريين العائدين من الخارج إلى الجامعات الخاصة والأهلية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

في السياق ذاته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، أنه تم تخصيص موقع مركزي موحد لتسجيل الطلاب العائدين من الخارج، دون الحاجة للتوجه إلى الجامعات، وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.cpnu-admission.edu.eg/

وأشار السفير عمرو عباس إلى أن هناك الكثير من الاستفسارات والأسئلة التي وردت من الطلاب، فيما يتعلق بالتقديم، والتي تمت الإجابة عنها، وتجدونها عبر الروابط التالية:

- https://cutt.us/xhdPR

- https://cutt.us/ZSL7v

وأضاف مساعد وزيرة الهجرة أن وزارة التعليم العالي قد خصصت رقم واتساب للرد على استفسارات الطلاب المصريين العائدين من السودان، عبر الرقم:

01111673467

في سياق متصل، أوضح الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية قد خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا، لتقديم الطلاب العائدين، الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg/

وأهاب د. حلمي الغر بالطلاب الذين سبق لهم التقديم، سواء بشكل شخصي أو عبر الرابط، "ووصلت لهم موافقة من الجامعة التي تقدموا إليها" عدم التقديم مرة ثانية، لمنع حدوث الازدواجية في البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء في تحويلهم، مؤكدا أهمية سرعة تقدم الطلاب الذين لم يسجلوا حتى الآن، لتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الموحد.

وأوضح "الغر" أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية خصصت بريدًا إلكترونيًا:

[email protected]

للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، ويستقبل هذا البريد الإلكتروني الآن كافة أسئلة الطلاب واستفساراتهم والتحديات التي تواجههم في إجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية للإجابة عنها.