شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة يؤكد أن السودان يحتاج لأكثر من 3 مليارات دولار مساعدات إنسانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدرت الأمم المتحدة الأربعاء، حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني وللاجئين، بأكثر من 3 مليارات دولار، فيما توقعت بلوغ أعداد الفارين من البلد الذي يشهد قتالًا عنيفًا منذ منتصف أبريل، إلى مليون لاجئ.

وفي مراجعة لخطتها من أجل السودان، قالت الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 2،6 مليار دولار - مقابل 1،75 مليار دولار في تقديرات ديسمبر. واشارت إلى حاجتها إلى 470،4 مليون دولار إضافية للاجئين الذين فروا من البلاد.

وقالت أن بعض العاملين الأممين في السودان قتلوا وكثير من مكاتبنا جرى نهبها و60% من المنشآت الصحية في السودان لا تعمل، كما أن ملايين السودانيين لزموا منازلهم ولا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية جراء الاقتتال الدائر في السودان.

وذكرت أيضا أن نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن 220 ألفا باتوا لاجئين في فى دول الجوار السودانى جراء الاقتتال.

وأكدت نسعى لتوفير المساعدات لنحو 18 مليون شخص في السودان بقيمة نحو 2.6 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الأزمة في السودان تجاوزت الحدود وأصبحت إقليمية في ظل شح في المياه والغذاء ونقص الحاجات الأساسية.