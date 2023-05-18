شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد يدعو رئيسي غانا وموزمبيق لحضور "COP28" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى رئيس غانا نانا أكوفو أدو، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وسلم الرسالة إلى نانا أكوفو، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى غانا عامر العلوي.

كما بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى رئيس موزمبيق فليبي جاسينتو نيوسي، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف "COP28"، وسلم الرسالة، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى موزمبيق سعيد محمد باعمران، إلى وزيرة الخارجية والتعاون بموزمبيق فيرونيكا مكامو.