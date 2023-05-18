شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس السيسي يصل إلى جدة للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم /الخميس/، إلى جدة؛ للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.



وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن مشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارًا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.