شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يتعهد بالكشف جميع الملفات المتعلقة باغتيال جون كينيدي إذا أعيد انتخابه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالكشف جميع الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي إذا أعيد انتخابه، في الوقت الذي يستعد منافسه الأبرز رون ديسانتيس لإعلان ترشحه للرئاسة.

وقال ترامب في تقرير نشره موقع نيوزماكس الأمريكي: "إني كشفت عن الكثير، وسأرفع السرية عن كل شيء آخر"، وذلك بعد أن قال المرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور، الأسبوع الماضي إن هناك أدلة "دامغة" عن أن وكالة المخابرات المركزية كانت متورطة في مقتل عمه.

وردًا على عما إذا كان يجب أن يقلق الجمهور بشأن سرية سجلات جون كينيدي، قال ترامب: "حسنًا، لا أريد التعليق على ذلك لكنني سأخبرك أنني كشفت الكثير. وسأكشف عن الجزء المتبقي في وقت مبكر جدًا من ولايتي الجديدة".

وأشار ترامب إلى أن استمرار عمليات الحجز كانت ضرورية للحماية من الضرر الذي يمكن تحديده للأمن القومي وقتها، أو إنفاذ القانون، ومن الخطورة أن يفوق المصلحة العامة في الكشف الفوري عن تلك الوثائق.

وأضاف "سوف أطلب من الوكالات إعادة مراجعة كل من تلك التنقيحات خلال السنوات الثلاث القادمة، ويجب على الوكالات الكشف المعلومات التي لم تعد تستدعي استمرار الحجز كل هذه الفترة ".

وخلال مقابلته مع The Messenger، عندما سئل ترامب عما إذا كان يجب أن يقلق الجمهور بشأن أي شيء في سجلات جون كنيدي، أجاب ترامب "حسنًا، لا أريد التعليق على ذلك. لكنني سأخبرك أنني أصدرت الكثير. سأطلق الجزء المتبقي في وقت مبكر جدًا من ولايتي".

وبحسب الصحيفة في عام 1992، وقت تولي جورج إتش بوش الذي كان يشغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية وقتها، فرض الكشف العلني عن جميع الوثائق المتعلقة بجون كينيدي. ومع ذلك، امتنعت الإدارات المتعاقبة، بما في ذلك إدارة بايدن، عن الكشف الوثائق في مجملها. في حين تم إصدار بعض المواد من قبل بايدن، ولا يزال هناك ما يقرب من 4300 سجل لم يتم تنقيحها.