شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلاح الجو الأوكراني يسقط 29 صاروخ كروز من أصل 30 صاروخًا أطلقتها روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسقط سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، 29 صاروخ كروز، من أصل 30 صاروخًا أطلقتها روسيا، في هجوم ليلي جديد.

وأفاد سلاح الجو في بيان على تلغرام أن الدفاعات الجوية "دمرت 29 صاروخ كروز" و4 مسيّرات روسية.

ودوّت انفجارات عدة فجر الخميس، في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، حيث ناشدت السلطات السكّان الاحتماء في ملاجئ آمنة، حسب ما أعلن الجيش الأوكراني.

وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، عبر تطبيق تليغرام: «تم تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة. يجري التحقق من البيانات المتعلقة بالضحايا والأضرار». وأضاف أن الدفاعات المضادة للطائرات تتصدى لهذا الهجوم الجوي.