شكرا لقرائتكم خبر عن سلماوي: نستهدف استراتيجية ثقافية جديدة لجمهورية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد سلماوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية وضع استراتيجية ثقافية جديدة لجمهورية جديدة، يجب أن يساهم الجميع في رفعتها.

وقال خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية"، إنه من الضروري الالتزام بالتوقيت المحدد لكل مشارك واستغلاله في طرح شئ محدد.

وشدد سلماوى على ضرورة أن يكون الهدف من مناقشات الجلسة وضع استرتيجية ثقافية جديدة تصلح للجمهورية الجديدة، ووضع محدداتها وطريقة تنفيذها، مضيفًا أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتعدى مجرد وضع سياسات وزارة الثقافة، بل تتضمن إلى جانيها وزارة التعليم والتعليم العلي والأوقاف والإعلام، لتحديد مقومات الثقافة السائدة.