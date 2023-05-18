انت الان تتابع خبر اختراق المعلومات..خطر يداهم المؤسسات والافراد والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - الامن السيبراني، هو مجموعة من النشاطات الضرورية لحماية بيانات المؤسسات والافراد من خطر السرقة أو التدمير، فتعطل بعضها من الممكن ان يسبب ضررا امنيا واقتصاديا على مستوى المؤسسات او حتى الافراد بتعريض امنهم الشخصي للخطر.

وفي العراق فان خطورة هذا الامر راحت تتزايد يوما بعد اخر، وذلك بسبب تزايد الجرائم الإلكترونية وتعرض المؤسسات للقرصنة، لتكشف جهات عدة سعيها لاتخاذ اجراءات رادعة بخصوص هذا الامر.

القرصنة والبرامج الضارة وعمليات الخداع وخرق البيانات، تقول جهات مسؤولة بانها عملية مشتركة بين جميع القطاعات، كونها تمثل تهديدا قوميا يتطلب من الجميع الوقوف بوجهه.

وبحسب احصائية لمؤشر‭ ‬الامن‭ ‬السيبراني‭ ‬العالمي فان العراق حصل في العام الفين واثنين وعشرين على المرتبة 129 عالميا من اصل 193 دولة، وذلك بسبب عدم تقديمه لاجابات عن الاستبيان الذي تضمن معلومات وبيانات، وهو امر يطرح تساؤلات عن اسباب تجاهل الجهات المسؤولة لهذا الملف الامني الخطير.