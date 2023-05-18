انت الان تتابع خبر ارتفاع طفيف بأسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1979.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1% إلى 1982.60 دولار.

وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في سبعة أسابيع في جلسة التداول السابقة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.



وقال محلل المعادن في شركة ماركس للخدمات المالية، إدوارد مير، إن الذهب قد يظل في نطاق يتراوح من 1965 إلى 2020 دولارا خلال الأسبوعين المقبلين، لكن الاتجاه العام يظل ضعيفا إلى حد ما، إذ من المرجح أيضاً أن يؤدي التفاؤل المتزايد تجاه أزمة سقف الدين إلى زيادة الضغط على السبائك.