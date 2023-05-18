كل التوقعات كانت صحيحة.. بيضة تتنبأ بمشوار دوري أبطال أوروبا وتحدد البطل (فيديو)

ليس هذا غريبا، فالفريقان قدما أداء جيدا للغاية في البطولة وصولا إلى النهائي، لكن الغريب هو أحد التحديات الخاصة بالتوقعات لمرحلة الأدوار الإقصائية، تحديدا من ربع نهائي البطولة التي استخدمت البيض لتحديد المتأهل.ذلك التحدي الغريب، كان يقوم فيه الشخص الذي قام به بوضع شعار الناديين المتنافسين وأخذ يضرب البيضتين في بعضهما، والبيضة الناجية تكون التوقع الفائز، أما البيضة التي تنكسر تكون الفريق الخاسر، ويكون مصيرها إلى مقلاة.

المثير حقا في الأمر، أن التوقع كان صحيحا في كل مرة، وتنبأ بمشوار البطولة بنسبة نجاح بلغت 100% حتى المباراة النهائية.

تحدي البيض توقع أيضا الفائز بالنهائي بين مانشستر سيتي وإنتر، وأن النادي الإيطالي سيكون الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2022-23، لكن يبقى علينا الانتظار حتى الـ10 من يونيو لمعرفة ما إذا كان تحدي البيض سيكون على حق حتى النهاية.