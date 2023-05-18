شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر بلدى: الثقافة والهوية قضية أمن قومى وعمود مهم فى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه اللواء سيف الإسلام عبد البارى، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب ورئيس حزب مصر بلدى، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أتاح الفرصة للحوار الوطني الجاد و الديمقراطى وذلك للوصول الى الجمهورية الجديدة.

وقال سيف الإسلام خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطنى، أن تعريف الهوية هو تعريف متشعب يتعلق بكل الافراد نظرًا لاشتراكه فى كافة التعاملات.

وشدد على أنه لا يوجد هوية دون شعب ولايوجد شعب دون هوية، والثقافة والهوية قضية أمن قومى حيث تعتبر العمود الهام الذى يقود الى الجمهورية الجديدة والتى تشغل المواطن بشكل كبير والتى اعتبرها أخطر انواع التأثير.

وأستكمل أن بحسب الحوار الوطنى فقد تم استطلاع يتعلق بعمل لجنة للهوية وبالفعل كان ناجح بنسبة 36 فى المئة واجتمع عليها الجميع، ولاقت قبول كبير بالمشاركة، مضيفا ان الدستور ايضا تعرض للهوية الثقافية وروافدها فى المادة 48 وإلى أى مدى تكفلها الدولة.

وأوضح أن هناك هجمة شرسة تتعرض لها الهوية تفوق أى استعمال وذلك نتيجة الحداثة التى تحارب الهوية وثقافة الشعوب فى انعدام لهذة الهوية ولكن مما لاشك فيه أن هناك جهود تبذل لمواجهة جميع ذلك من خلال وضع خطة استراتيجية واعية من قبل المؤسسات.