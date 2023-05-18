شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الحزب الناصرى بـ"الحوار الوطنى" يطالب بلجنة من المفكرين لوضع تصور كامل للهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشافعي ممثل الحزب الناصري، على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية، فهي تقوم على التعدد والتنوع بين عناصر كثيرة، ولكن تعرضت لكثير من الطعن والتشويه.

وقال خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية"، إنه يجب تكوين لجنة من المفكرين والمبدعين لوضع تصور كامل للهوية الوطنية .

كما انتقد محمد الشافعي، مسميات المشروعات الأجنبية والتنازل عن الريادة الثقافية والفنية، مشيرًا إلى أن مصر كانت أكثر دول العالم في النشر والكتب، ولكن النشر الآن يعاني الموت الإكلينيكي، بحسب وصفه.