شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر بلدى بالحوار الوطنى: يجب مراعاة المجلس الحسبي للظروف الاجتماعية والنفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت بسمة سعيد عضو الهيئة العليا بحزب مصر بلدى ، عضو المجلس الرئاسي والمكتب التنفيذى لتحالف الاحزاب المصرية، عن سعاتها بفكرة الحوار الوطنى واتاحة الفرصة للجميع لتقديم رؤى مختلفة فى شتى المجالات.

وأضافت بسمة سعيد خلال كلمه لها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال"، أن المحور المجتمعى يفرض أهمية بالغة على أجندة الدولة المصرية بشكل كبير نظرا للتحديات التى تواجهها بشكل عام، مشيرة الى أن ملف الأسرة والتماسك المجتمعى من الملفات الشائكة حاليا وأن الحوار الوطنى يساعد على تعزيز التماسك المجتمعى ويوفر المنصة لمجموعات مختلفة للالتقاء والتعبير عن أرائهم ويساعد على تقليل التوترات الاجتماعية.

ونوهت الى أن القوانين المتعلقة بالوصايا والولاية على أموال الأطفال فى مصر تعانى من العوار الاجتماعى لعدة سنوات، مشيرة الى أن هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال لعدة أسباب أبرزها صدورها من سبعين سنه، كما أن هذه الأحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية .

وطالبت بضرورة تغيير قانونى الولاية على المال والولاية التعليمية للأم مباشر فهى المؤتمنة على أطفالها والقائمة على أمورهم ، وذلك تحت رقابة الجهات الرقابية ، مشددة على أن يكون هناك تواصل الكترونى بين الأمهات والمجلس الحسبى بحيث لا تتكبد الأمهات مشقة الذهاب كل فترة لتقديم الطلبات وانتظار الموافقة عليها .

كما اقترحت صرف منحة المعاش الخاص بالمتوفى مباشرة دون خضوعها للمجلس الحسبي ، و انشاء صندوق استثمار خاص بالولاية على أموال الأطفال بهدف استثمارها بشكل جيد حتى تتناسب مع احتياجاتهم فى الوقت الحالى، مشددة على أهمية مراعاة المجلس الحسبي للظروف الاجتماعية والنفسية للأرامل والاطفال وذلك من خلال تيسير الاجراءات والتعاملات لهم وتذليل العقبات التى تواجههم ، والموافقة على صرف الأموال بشكل يمكن الأم من الانفاق السريع خاصة فى الحالات العاجلة كإجراء العمليات الجراحية واستخراج الاوراق الرسمية.

انطلقت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بتواجد مختلف التيارات والأطياف

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

يضم المحور المجتمعي بالحوار المجتمعى 6 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي

1. التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني):

- إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.

- الإتاحة.

- المعلم. الهيكلة

- المناهج.

- الأنشطة المدرسية.

- الإدارة المدرسية والتربوية.

- الامتحانات والتقويم.

- الدروس الخصوصية.

- التعليم الفني: الواقع والمأمول.

- الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم

2. التعليم الجامعي:

- إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم.

- قانون جديد للتعليم الجامعي.

- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني.

- النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.

- الجامعات الأهلية.

- التعليم الجامعي الخاص.

- المعاهد العليا الخاصة.

- استقلال الجامعات.

- نقابة أعضاء هيئة التدريس.

- الهوية والعدالة الاجتماعية.

3. البحث العلمي والإبداع والابتكار:

- إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر.

- أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته.

- إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي.

- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي.

- براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.

4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)

ثانيًا: لجنة الصحة

1. منظومة التأمين الصحي الشامل.

2. النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي).

3. العنصر البشري في المنظومة الصحية.

4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.

5. مستقبل التعليم الطبي في مصر

ثالثًا: لجنة القضية السكانية

1. تشخيص الحالة السكانية في مصر.

2. تنمية الأسرة وتنظيمها.

3. تحسين الخصائص السكانية.

4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني.

رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي

1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول).

2. العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة).

3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية

1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة

1. مؤسسات الدولة

2. مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي

2. الصناعات الثقافية.

1. الدراما والسينما

2. المسرح

3. النشر والترجمة

4. الموسيقى

3. الهوية الوطنية

4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته

سادسًا: لجنة الشباب

1. دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية

2. التمكين السياسي للشباب

3. دعم رواد الأعمال الشباب

4. دعم الشباب من ذوي الهمم

5. الرياضة

6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية

7. جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية)