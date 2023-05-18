نائبة تنسيقية شباب الأحزاب: مركز الكلى بالمنصورة صرح عالمى على أرض مصرية

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة رشا كُليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لجامعة المنصورة وإدارتها، لاسيما مركز الكلى والمسالك البولية معتبره إياه صرح عالمى على أرض مصرية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمى مشروعات موازنة الدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 فيما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

وقالت "كُليب" أن العاملين داخل مركز الكلى والمسالك البولية على كافة المستويات من أطباء وطاقم تمريض يتمتعون بأكبر قدر من المهنية، مؤكدة كامل دعمها الكامل له.

وأضافت البرلمانية رشا كليب، أن المركز متفرد من نوعه على مستوى الجمهورية، معربه عن أملها فى تكرار هذه التجربة الهامة.

يشار إلى أن مركز أمراض الكلى والمسالك بجامعة المنصورة يعتبر من أول وأكبر المراكز الطبية والعلمية فى الشرق الأوسط المتخصصة فى علاج أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية وجراحات نقل الكلى.